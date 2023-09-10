ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأحد، في حصيلة محدثة تفيد بأن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوز مركز الزلزال، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش، بحسب وكالة الأنباء المغربية .



وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.



ووقع الزلزال على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش المغربية وعلى عمق 18.5 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.