المناظرة بين ترامب وهاريس قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تستعد الولايات المتحدة للمناظرة الرئاسية المنتظرة بين نائبة الرئيس والمرشحة للانتخابات في سباق نوفمبر كامالا هاريس والرئيس السابق والمرشح للرئاسة دونالد ترامب.

وقبل ذلك، نشرت حملة ترامب قائمة تتضمن 47 مدعياً عاماً سابقاً يدعمون ترامب في هذه الدورة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويأتي ذلك فيما من المتوقع أن يهاجم ترامب سجل هاريس عندما شغلت منصب مدعي عام خلال مناظرة الليلة.

في المقابل، تخطط حملة هاريس للاستفادة من خلفيتها القانونية، في عودة إلى إطار عمل "مدعي عام الرئيس" الخاص بحملتها الرئاسية عام 2020، مع التركيز على ترامب كمجرم.

- خطة ترامب الهجومية

استعرضت حملة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة في انتخابات نوفمبر، دونالد ترامب، بعض من خطوط الهجوم التي يرجح أن يوزعها خلال المناظرة الرئاسية أمام نائبة الرئيس والمرشحة للرئاسة كامالا هاريس، الليلة، عبر شبكة "آيه بي سي" الأمريكية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، دفعت حملة ترامب بأن هاريس "تمتلك كل شيء من الإدارة".

وخلال مكالمة هاتفية مع الصحفيين قبل المناظرة، اليوم الثلاثاء، أشار المتحدث باسم حملة ترامب، جيسون ميلر، إلى التعامل مع ملفات الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والهجرة غير الشرعية، وإدلاء هاريس بتصويت حاسم في مجلس الشيوخ لتمرير مشاريع قوانين تحفيزية، وسحب القوات من أفغانستان، باعتبارها القضايا التي تعتقد الحملة أن هاريس "تمتلكها".

وقال ميلر إنه يتوقع "أنه سيكون هناك بعض المفاجآت خلال المناظرة"، مشيرة إلى لقاء هاريس مع "سي إن إن"، الذي قالت فيه إن "قيمها لم تتغير"، وإن تغيرت مواقفها بشأن بعض القضايا، ودفع بأن الإجابة "تفتح حقاً الباب أمام الحديث عن ماهية تلك القيم، وما دافعت عنه كامالا هاريس على مدار السنين مع العودة إلى البداية.

وزعم ميلر أن هاريس كانت الشخص المسئول عن قيادة البلد، وليس الرئيس جو بايدن، وأشار عند نقطة ما إلى إدارة بايدن بأنها "إدارة هاريس – بايدن"، رغم أن هاريس ليست الرئيس.

وفيما يتعلق بترامب، قال ميلر إن الرئيس السابق سيكون بمفرده، مضيفاً أن هاريس في "معسكر تدريب للمناظرة" يدربها مستشارون جدد.

وتابع: "كل هؤلاء الأشخاص الجدد، هؤلاء الغرباء الذين يحاولون وضع أفكار في عقلها. ليس لديها فكرة عن ماهية أي من هذا. تحاول تبيّن طبيعة الشخص الذي تريد أن تريده، لأن مواقفها تتغير، رغم أن قيمها ظلت كما هي".

- استعدادات ترامب

وفيما يتعلق باستعدادات ترامب للمناظرة، قال ميلر إن ترامب كان يجري مقابلات مطولة وقصيرة ومؤتمرات صحفية وخطابات في التجمعات الانتخابية، موضحا أن "كل أسلوب ممكن لسؤال ترامب مستعد له؛ لأن هذا ما كان يفعله طوال هذه الحملة الانتخابية".

من جانبها، قالت الرئيسة المشاركة للجنة الوطنية الجمهورية لارا ترامب إن ترامب مستعد جيداً للمناظرة الرئاسية أمام هاريس، وهو مستعد للتحدي عن السبب في أن حياة الناخبين كانت أفضل خلال فترة إدارته.

وأضافت: "أعتقد أن ترامب يركز بشدة على مناظرة الليلة.. كان يستعد لهذه المناظرة". وبحسب "سي إن إن"، كان ترامب، الذي دفع بأنه ليس بحاجة لاستعدادات رسمية مثل مناظرات تدريبية، يلتقي مع مستشارين بارزين وخبراء في السياسة وحلفاء خارجيين لإعداد نفسه لليوم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن "نقاشات السياسة" – نسخة حملة ترامب من الاستعدادات للمناظرة – تعكس إلى حد كبير تلك التي عقدها الرئيس السابق خلال الأسابيع التي سبقت مناظرته أمام الرئيس جو بايدن في 27 يونيو.