البرلمان العربي يدين قصف منطقة المواصي بخان يونس



أدان البرلمان العربى، بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة المواصي بخان يونس وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء، واختفاء عائلات كاملة بين الرمال بفعل صواريخ الاحتلال"، ووصفها أنها "استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وبخاصة القانون الدولي الإنساني".

وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن "هذه الجرائم المروعة تعززها حالة الإفلات من العقاب وعدم الردع، ما يشجع كيان الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء"، محملًا "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن هذه المجازر التي تتكرر كل يوم ويذهب ضحيتها أطفال ونساء لا ذنب لهم، أمام سمع وبصر العالم ووسط صمت دولي مخز".

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسئولياتهم و"الضغط على كيان الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسئولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع، والعمل من أجل إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة والضفة الغربية".