أعلى محكمة أوروبية تصدر اليوم حكمها في قضيتين ضد جوجل وآبل

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تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء حكمها في قضيتي تلاعب ضريبي بمليارات الدولارات ضد كل من جوجل وآبل الأمريكيتين وهما جزء من حملة المفوضية الأوروبية لوقف استغلال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة للثغرات في النظم الضريبية لتجنب سداد التزاماتها تجاه الضرائب.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في 2016 أمرا لشركة آبل بدفع 13 مليار يورو (4ر14 مليار دولار) للضرائب في أيرلندا وقالت إن الشركة الأمريكية تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.

وأقامت آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها على أساس أن المفوضية فشلت في إثبات أن الاتفاق الضريبي ينطوي على شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.

كما قالت آبل المنتجة لهواتف آيفون أمام المحكمة إن أرباح فرعيها محل القضية في أيرلندا يخضعان للضرائب بشكل أساسي في الولايات المتحدة وبالتالي فإنهما سيدفعان في هذه الحالة الضرائب مرتين.

وأقامت المفوضية استئنافا على حكم المحكمة العامة في عام 2020، وتنتظر حاليا حكم محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

وفي قضية استئناف منفصلة ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكما بشأن غرامة قيمتها 4ر2 مليار دولار فرضتها المفوضية على شركة جوجل بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتقول المفوضية إن شركة محرك البحث الأمريكية تمنح خدمة التسوق جوجل شوبنج التابعة لها معاملة تفضيلية على الخدمات المنافسة.

وأقامت جوجل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة الأوروبية التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية، فلجأت الشركة الأمريكية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على حكم نهائي بإلغاء الغرامة.





