رئيس الوزراء الأوكراني: نستعد لأقسى شتاء منذ بداية الحرب

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تتوقع أن يكون هذا الشتاء هو الأكثر قسوة منذ بدء الحرب بسبب الأضرار الواسعة التي ألحقتها روسيا بقطاع الطاقة.

وتابع شميهال خلال مؤتمر صحفي إن تأمين إمدادات الطاقة بشكل مستقر خلال موسم التدفئة المقبل سيشكل تحديا كبيرا.

وأضاف:"لقد تجاوزنا بنجاح ثلاثة مواسم تدفئة، لكن هذا الشتاء لن يكون أسهل، ربما سيكون الأصعب"

وبدأت روسيا في فبراير 2022 هجومها واسع النطاق على جارتها أوكرانيا، وتلى ذلك شتاءان نجت خلالهما أوكرانيا على الرغم من الانقطاعات المتكررة في الكهرباء.

ولكن هذا العام، تعرضت قطاعات كبيرة من طاقة توليد الطاقة في أوكرانيا لشلل بسبب الهجمات المنهجية لروسيا على محطات الطاقة والتدفئة.

وأشار شميهال إلى أن أوكرانيا تتلقى معدات تتعلق بقطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم وأن البلاد تحاول إعادة تشغيل محطات الطاقة المتضررة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "نحن نعمل بنشاط على تعزيز اللامركزية. يتم زيادة استقلالية البنية التحتية الحيوية بشكل منفصل".

ولجعل قطاع الطاقة أقل عرضة للخطر، كانت الحكومة تدفع نحو "اللامركزية"،وقال رئيس الوزراء أيضا: "نحن نزيد من استقلالية البنى التحتية الحيوية".