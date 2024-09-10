حذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري المسافرين في الجزائر من بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية والوكالات التجارية في البلاد.



وقالت شركة Algérie Ferries"" في بيان أصدرته يوم الاثنين أنه تم رصد بعض الصفحات و المواقع الإلكترونية والوكالات التجارية التي تستعمل الرمز التجاري للمؤسسة بصفة غير قانونية.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنقل البحري أن تلك الصفحات والمواقع والوكالات تعرض خدمات حجز تذاكر بحرية عبر خطوطها.

وأكدت أن موقعها الرسمي هو الفضاء الالكتروني الوحيد الخاص بالحجوزات.

وأشارت أيضا أنه يمكن للراغبين في حجز تذاكرهم عبر مختلف الوجهات البحرية التي تقدمها، التوجه لإحدى وكالاتها التجارية الأقرب إليهم.