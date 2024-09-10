أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد 45 قذيفة صاروخية أطلقت في الساعة الأخيرة على البلدات الحدودية مع لبنان.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية قررت نقل مركز الثقل إلى الجبهة الشمالية مع لبنان باقتراب إكمال الأهداف العسكرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسئول أمريكي رفيع قوله إن "شن إسرائيل حربا شاملة ضد حزب الله دون التفكير في العواقب أمر خاطئ".

وأضاف المسئول أنه "إذا ذهبت إسرائيل للحرب في لبنان فلن تكون هناك منازل لتعود إليها"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيفتح الباب أمام اتفاق شامل في لبنان.

ويأتي ذلك فيما أفادت "الجزيرة" بأن قصفا استهدف موقعي زبدين والسماقة الإسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي.