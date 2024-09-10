الصحة الفلسطينية: 10 مصابين برصاص الاحتلال في طولكرم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة 10 مواطنين برصاص الاحتلال في طولكرم، مشيرة إلى أن الإصابات تتراوح ما بين طفيفة ومتوسطة.

وقالت في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن 8 إصابات وصلت إلى مستشفى الإسراء، وإصابتين وصلتا إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقوع عدة إصابات برصاص الاحتلال، ومنها إصابة في الركبة في مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.

وأشارت إلى أن الطاقم التعليمي وعددًا من الطالبات ما زال قيد الاحتجاز داخل مدرسة طولكرم الأساسية في مخيم طولكرم، في ظل الانتشار المكثف لقوات الاحتلال التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.

كما أفاد مواطنون باحتجاز أطفال روضة «فلة»، داخل صيدلية مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بعد محاصرة قوات الاحتلال للمستشفى.

وقالت مراسلة «وفا»، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها العسكرية من المحور الغربي، إلى وسط المدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها ومغادرة الأسواق، ما تسببت في حدوث أزمات مرورية شديدة في منطقة دوار ثابت ثابت، وشارع نابلس، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأضافت أن قوات الاحتلال طوّقت مخيم طولكرم، ونشرت آلياتها عند مداخله كافة، وقناصتها على البنايات العالية الكاشفة للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

كما اقتحمت جرافات الاحتلال مخيم طولكرم وشرعت بتجريف البنية التحتية عند مدخله الشمالي الرئيسي، وأغلقت مداخل حارة الغانم بالسواتر الترابية.

وجاء هذا الاقتحام بعد اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال في محيط المخيم.