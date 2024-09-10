استطلاع: ليس هناك قائد واضح في سباق الرئاسة الأمريكية قبل المناظرة بين ترامب وهاريس الليلة



حصلت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة بسباق انتخابات نوفمبر، كامالا هاريس، على متوسط دعم بنسبة 49% في عدة استطلاعات أجريت مؤخراً في حين سجل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة دونالد ترامب 48% في أحدث استطلاعات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، يشير هذا المعدل المتوسط إلى عدم وجود قائد واضح في السباق قبل المناظرة الرئاسية المقرر انعقادها بين هاريس وترامب الليلة.

ويعتبر "استطلاع الاستطلاعات" (Poll of Polls) الذي أجرته "سي إن إن" هو متوسط من أحدث 6 استطلاعات وطنية غير حزبية للناخبين المسجلين أو المحتملين التي تلبي معايير الشبكة وتسأل عن الانتخابات العامة الرئاسية لعام 2024 بين هاريس وترامب، ولم يشتمل ذلك على الاستطلاعات التي تضمنت مرشحين أطراف ثالثة أو مستقلين.

ولم يتغير المتوسط الجديد منذ آخر تحديث، ويستند على أحدث 6 استطلاعات للرأي وطنية، والتي أجريت جميعها بعد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس.

كما يتضمن الاستطلاع الذي أجرته شبكة "إن بي آر" و"بي بي إس نيوز" و"كلية ماريست"، ونشر صباح اليوم، والذي لم يجد زعيماً واضحاً في السباق، حيث سجلت هاريس 49% أمام 48% لصالح ترامب بين الناخبين المسجلين.

ووجدت 5 من الاستطلاعات الـ6 المشمولة في المتوسط أن هامش الخطأ بين المرشحين عند نقطة واحدة أو أقل.

ووجد استطلاع شبكة "إن بي آر" و"بي بي إس نيوز" و"كلية ماريست" أن 72% من الناخبين المسجلين على مستوى البلد يقولون إنهم سيشاهدون مناظرة الليلة، حيث قال 30% إنهم يعتقدون أن ذلك سيكون مهماً بشكل كبير أو بشكل جيد لاختيارهم للرئيس.