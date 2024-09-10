موعد مباراة الأهلي وبطل كينيا في أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحضيراته لمواجهة جورماهيا الكيني.

ويستضيف ملعب نيايو الوطني، مباراة الأهلي وبطل كينيا، يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

وخاض لاعبو الأهلي في الأيام الماضية استعدادتهم لمواجهة جورماهيا تحت قيادة السوسيري مارسيل كولر، بالتدريب على فترتين في إطار البرنامج التدريبى للفريق لرفع الحمل البدنى لتجهيز اللاعبين لضربة البداية بالبطولة القارية..

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الجديد مع كل من، يوسف أيمن لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع، والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسم من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة 5 مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.