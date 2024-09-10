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وديات عديدة تجهز البنك الأهلي للموسم الجديد

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 8:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 8:57 م

قرر طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، الدخول في معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا للموسم الجديد بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر في 12 سبتمبر، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات الودية خلال المعسكر، لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا استعدادًا للموسم الجديد.

ودعم البنك الأهلي صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من أحمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، لاعبى نادي سيراميكا كليوباترا، هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري، وعبدالعزيز البلعوطي حارس إنبي.


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