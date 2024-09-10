في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لأول مناظرة بين نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس والرئيس السابق والمرشح للرئاسة دونالد ، يدور السؤال حول مديري المناظرة، الذين سيتولون زمام الأمور.

ووفقاً لشبكة "الشرق" الإخبارية، سيدير هذه المناظرة، التي تنظمها قناة "آيه بي سي نيوز" الأمريكية، والتي بإمكانها تحديد بقية مسار السباق الرئاسي المذيع ديفيد ميور، وزميلته المذيعة ليندسي دايفيس، داخل المركز الوطني الدستوري في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، من دون حضور الجمهور في القاعة.

ومن المؤكد أن أداء المذيعين سيكون تحت الكثير من التدقيق، خاصة أن ترمب هاجم القناة أكثر من مرة، ووصفها بأنها "متحيزة ضده".



من مديرو المناظرة؟



ديفيد ميور (50 عاماً)، مذيع ومسئول التحرير في برنامج "وورلد نيوز تونايت" الأكثر مشاهدة على "آيه بي سي نيوز"، وبدأ العمل في القناة في عام 2003، وبعد تقاعد المذيعة دايان سوير خلفه على رأس البرنامج.

وهذه ليست أول مرة يدير فيها ميور مناظرة رئاسية، إذ أدار مناظرات الانتخابات التمهيدية الرئاسية في عامي 2016 و2020، للحزبين الجمهوري والديمقراطي.

كما كان أول مذيع يجري مقابلة مع ترمب في البيت الأبيض في عام 2017 بعد انتخابه، وحاوره مرة أخرى في عام 2020.

ويعتبر ميور أحد مذيعي الأخبار القلائل، خارج وسائل الإعلام المحافظة، الذين حاوروا ترمب أكثر من مرة.

وأجرى ديفيد ميور أيضاً أول مقابلة مشتركة مع بايدن وهاريس في عام 2020، خلال الإعلان عن ترشحهما للانتخابات الرئاسية.

أما المذيعة ليندسي دايفيس (46 عاماً)، فهي أمام "أكبر فرصة في حياتها المهنية"، مثلما وصفتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية؛ حيث إنها من قدامى المذيعين في القناة، بالنظر إلى عملها هناك منذ 17 عاماً.

وتدير دايفيس برنامج "آيه بي سي وورلد نيوز صنداي"، كما تتولى قيادة برنامج "آيه بي سي نيوز لايف برايم" الذي يعرض ليلاً على القناة.

وتجري دايفيس مقابلات بانتظام مع أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



ما قواعد المناظرة؟



أعلنت شبكة "آيه بي سي نيوز" الأربعاء الماضي، القواعد الرسمية التي ستجري بها المناظرة الرئاسية بين ترامب وهاريس، ما يعني أن كليهما وافقا على القواعد، بما في ذلك كتم الميكروفونات، حين يكون دور المرشح الآخر في الحديث، وهو ما رفضته حملة هاريس وكانت ترغب في تغييره، قبل أن ترضخ لطلب حملة ترامب.

وأجريت قرعة افتراضية بعملة معدنية، لاختيار مكان المنصة التي سيقف خلفها ترامب خلال المناظرة، وكذلك، ترتيب الكلمات الختامية، وفاز الرئيس السابق بالقرعة، واختار أن يلقي الكلمة الأخيرة، فيما اختارت هاريس المنصة على يمين الشاشة.

ولن تكون هناك كلمات افتتاحية وسيمنح كل مرشح دقيقتين لإلقاء كلمة ختامية في نهاية المناظرة.

وسيمنح مديرو المناظرة دقيقتين لكل مرشح للإجابة عن كل سؤال، ودقيقتين للرد على ما قاله المرشح الآخر، وستكون هناك دقيقة أخرى لتقديم إيضاحات أو متابعة لإجابة عن سؤال.

وسيقف المرشحين خلف المنصات خلال المناظرة بالكامل، ولن تكون هناك أي أغراض يجلبها معهم المرشحين مثل اللافتات التوضيحية، أو الكلمات المكتوبة مسبقاً، إذ لن تسمح الشبكة بهذه الأشياء على المنصة.

وستمنح الشبكة لكل مرشح قلم وأوراق وزجاجة مياه. ولن يسمح لموظفي الحملتين بالتواصل مع المرشحين خلال الفواصل الإعلانية.