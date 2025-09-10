البرلمان العربي يشارك في أعمال مؤتمر المسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

يشارك البرلمان العربي بوفد في أعمال المؤتمر الحادي عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، المنعقد بالغردقة، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وعدد من الهيئات والمنظمات المعنية.

وترأس الوفد النائب سعيد السعدي، نائب رئيس البرلمان العربي، وعضوية النائب علوي الباشا بن زبع، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، و النائب عبدو كاميل محمد عضو البرلمان العربي.

ويناقش جدول أعمال المؤتمر عدداً من القضايا المهمة، في مقدمتها نتائج وتوصيات المؤتمرات السابقة في مجال حقوق الإنسان، وإنجازات وزارات الداخلية العربية في هذا المجال، فضلاً عن بحث خطة عمل مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

كما يناقش المؤتمر دور المؤسسات الوطنية والهيئات الإقليمية والدولية المعنية، إلى جانب التطوير المطلوب في وزارات الداخلية لمواكبة متغيرات العصر الرقمي.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في إطار جهوده لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية، ودعم التنسيق المشترك مع المؤسسات العربية ذات الصلة لترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.