التعاون الإسلامي:عدوان إسرائيل على قطر يهدد أمن المنطقة واستقرارها

أكدت منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة "يمثل تصعيدًا خطيرًا، يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وأدانت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان "بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الثلاثاء العاصمة القطرية الدوحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية".



ونددت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة بشدة بهذا "الاعتداء الذي يمثل تصعيدًا خطيرًا، يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الأمن والسلم الدوليين"، ووصفته بأنه "اعتداء غاشم على سيادة دولة قطر وأمنها وسلامة أراضيها".

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أن المنظمة"ترفض رفضًا قاطعًا أي اعتداء على سيادة وأمن أي دولة عضو".

وعبرت المنظمة عن التضامن التام مع دولة قطر ودعمها لأمنها وسلامة أراضيها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، مؤكدة مساندتها لكل ما تتخذه الدوحة من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها.

ودعت المنظمة "مجددًا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوضع حد لاعتداءاتها الخطيرة والمتواصلة في المنطقة، والالتزام باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".