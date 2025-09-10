 أمريكا: إطلاق نار على ناشط محافظ خلال فعالية في جامعة بولاية يوتاه - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:01 م القاهرة
أمريكا: إطلاق نار على ناشط محافظ خلال فعالية في جامعة بولاية يوتاه

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 10:53 م

تعرض تشارلي كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، لإطلاق نار، اليوم الأربعاء، خلال فعالية في إحدى جامعات ولاية يوتاه الأمريكية، وفقا لما أعلنته المنظمة.

وقال أوبري لايتش، مدير العلاقات العامة في منظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه": "نؤكد أنه تعرض لإطلاق نار ونحن نصلي من أجل تشارلي."

وكان تشارلي كيرك يحضر فعالية في جامعة يوتا فالي.

ويأتي إطلاق النار في ظل تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة على امتداد كامل الطيف الأيديولوجي.

 


