الأربعاء 10 سبتمبر 2025 9:40 ص القاهرة
معاناة 20 ألف أسرة من انقطاع الكهرباء في جنوب شرق برلين ما زالت مستمرة

برلين - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 9:30 ص

قالت شبكة الكهرباء المحلية إن نحو 20 ألف أسرة في جنوب شرق برلين مازالت تعاني من انقطاع الكهرباء صباح اليوم الأربعاء في أعقاب انقطاع واسع النطاق للكهرباء.

وكان قد تم إعادة التيار الكهربائي تدريجيا خلال الليل بعد الانقطاع، الذي بدأ قبل أكثر من 24 ساعة، ويعتقد أنه نجم عن حرق متعمد لكابلات الجهد العالي. وفي البداية، انقطت الكهرباء عن نحو 50 ألف أسرة.

وحثت شبكة الكهرباء السكان الذين عادت إليهم الكهرباء على خفض الاستهلاك للمساعدة في استقرار الشبكة والسماح للفنيين بإعادة الكهرباء لمزيد من الأسر.

وأوضحت الشركة أنه من المقرر إصلاح الكابل اليوم، ولكن استعادة التيار الكهربائي بصورة كاملة ربما لن يكون ممكنا حتى غد الخميس.

وقد أغلقت عدة مدارس في المنطقة المتضررة اليوم.

