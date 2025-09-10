طائرة تغادر كوريا الجنوبية لإعادة عمال محتجزين إلى أمريكا ضمن حملة للهجرة

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن طائرة مستأجرة غادرت، الأربعاء، متجهة إلى الولايات المتحدة لإعادة عمال كوريين احتجزوا خلال حملة على المهاجرين بولاية جورجيا.

ففي الحملة التي نفذت في 4 سبتمبر بمصنع بطاريات قيد الإنشاء في مجمع هيونداي الضخم للسيارات غرب مدينة سافانا، جرى توقيف ما مجموعه 475 عاملا، بينهم أكثر من 300 كوري جنوبي. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات الأمريكية بعضهم وهم مقيّدون بالسلاسل في الأيدي والكواحل والخصور.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية لاحقا إنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بالإفراج عن العمال.