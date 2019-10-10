 نادي القضاة يفتح باب الترشح لمجلس الإدارة.. والانتخابات 20 ديسمبر - بوابة الشروق
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نادي القضاة يفتح باب الترشح لمجلس الإدارة.. والانتخابات 20 ديسمبر

محمد جمعة
نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 7:38 م | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 7:38 م

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري إلى يوم الأحد 27 أكتوبر، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل.

وتشمل الانتخابات جميع أعضاء مجلس الإدارة التي تشمل 17 مقعدا، هم مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن تلقي طلبات التشرح تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5 مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء، خلال الفترة المحددة.

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