«جونسون وفارادكار» يجتمعان لبحث كيفية التعامل مع الحدود الأيرلندية بعد «بريكست»

من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع نظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، اليوم الخميس، فيما وصفه الجانبان بالمحادثات الخاصة حول كيفية التعامل مع الحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وفي رسالة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأربعاء، قال جونسون إنه "ما زال متفائلا بحذر" بشأن التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، على الرغم من إشارة مصادر في الحكومة البريطانية، بداونينج ستريت، في وقت سابق، إلى أن المفاوضات أوشكت على الانهيار.

ومن المتوقع أن تقيّم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا الجمعة، ما إذا كان سيتم إحراز أي تقدم في المحادثات التي ستتم بين جونسون وفارادكار أثناء الغداء، والتي ستجرى في مكان سري بشمال غرب إنجلترا.

وفي حال تم إحراز القليل من التقدم، فمن المحتمل أن يستعد قادة الاتحاد الأوروبي، من أجل إمكانية تأجيل جديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون استبعد حدوث أي تأجيل، وأصر على أن بريطانيا سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم ذلك.