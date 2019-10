أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إدانته للهجوم العسكري الذي تشنه تركيا على الأراضي السورية، قائلًا: "أدين بشدة الهجوم العسكري الذي يجري في سوريا".

ودعا "ماكرون"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس، تركيا لوضع نهاية لهذه العملية في أسرع وقت ممكن، معقبًا أن هذا التحرك التركي يمثل خطرًا على ملايين المواطنين.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

I most firmly condemn the unilateral military offensive that is underway in Syria. I call on Turkey to put an end to it as quickly as possible. Turkey’s action poses a humanitarian risk to millions of people.