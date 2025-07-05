مسئول سوري: الرياح والتضاريس ومخلفات الحرب تصعب مهمة إخماد حرائق اللاذقية

قال مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية السورية عبدالكافي كيال، اليوم السبت، إن الحرائق التي تشهدها سوريا هي من أعنف وأخطر الحرائق منذ سنوات.

وتكثف الحكومة السورية، جهودها لإخماد الحرائق المشتعلة في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا.

وأضاف كيال، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "صعبت التضاريس الجغرافية وسرعة الرياح الكبيرة من مهمة رجال الإطفاء والفرق العاملة؛ لإخماد تلك الحرائق التي بدأت بالانتشار والاتساع ونعمل بكل جهد، وبالتعاون مع الأخوة الأتراك لإخماد تلك الحرائق ومنع وصولها إلى البلدات والقرى في المناطق الجبلية، ومنها نواحي قسطل معاف وربيعة، مع امتدادها إلى قرى التفاحية والروضة والميدان ".

وأكد مدير الدفاع المدني، إصابة أحد العناصر واحتراق ألية خلال عمليات إخماد الحرائق وتدخلها لقطع خطوط النيران.

وكشف كيال، عن أن عمليات تقدم الآليات والأفراد في بعض المناطق خطرة؛ بسبب وجود مخلفات الحرب التي يؤدي انفجارها إلى توسع النيران وخطورة على العناصر والآليات.

ويشارك في عمليات الإخماد 62 فرقة إطفاء تابعة للدفاع المدني، إلى جانب طائرتين مروحيتين و11 آلية أرسلتها تركيا.