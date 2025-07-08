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وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل جميع مراكز الشحن التابعة لشركات المياه في ورديات مسائية، بشكل مؤقت؛ لحين الانتهاء من معالجة مشكلة التوقف المؤقت لخدمات الشحن الإلكتروني عبر شركات المدفوعات (فوري – خالص).

وأكدت الشركة القابضة، في بيان اليوم، أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية وشركات الدفع الإلكتروني لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان توافر خدمات الشحن خلال فترات الذروة.

كما شددت القابضة للمياه على أهمية التزام الشركات التابعة بمتابعة تشغيل مراكز الشحن على مدار اليوم، وتوفير فرق دعم فني لخدمة العملاء، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تأثر المشتركين خلال هذه الفترة.

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