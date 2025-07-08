أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

أكد محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالدولة المصرية وتتطلب دعم هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يمثل واجبا وطنيا يسهم في تعزيز الديمقراطية واستقرار الدولة.

وقال عيد في بيان له اليوم، إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل إحدى الاستحقاقات الدستورية الهامة والمشاركة فيها التزام دستوري يعكس مدى وعي المواطن بمسئوليته تجاه بناء وطنه، فضلا عن أن ذلك يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات، ويعي أهمية وجود غرفة برلمانية ثانية، تهدف إلى توسيع القاعدة الديمقراطية وتمثيل شرائح مجتمعية أوسع من الكفاءات والخبرات.

وأوضح أن مجلس الشيوخ لم ولن يكون بديلاً عن مجلس النواب، بل هو مكمل له من خلال دوره الاستشاري والتكاملي، بمراجعة مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يضمن صياغة تشريعات أكثر دقة وشمولية، وهو الدافع نحو اهتمام الناخب بالمشاركة في هذا الاستحقاق، من أجل إرساء دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع.

وشدد محمد عيد، على أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بمثابة فرصة لكل مواطن لممارسة حقه الدستوري، والمساهمة في بناء مؤسسات قوية وفاعلة تعكس تطلعات الشعب وتدفع بمسيرة التنمية الشاملة في مصر، في إطار المسار الديمقراطي الذي يهدف إلى بناء علاقة قوية بين الشعب ومؤسسات الدولة.