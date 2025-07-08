غلق موقع أكروبوليس بأثينا لحماية السياح والعاملين من أشعة الشمس الحارقة

أدت موجة الحر الثالثة التي تشهدها اليونان خلال العام الحالي، إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يصل لـ42 درجة مئوية.

ولأول مرة هذا العام، تم إغلاق موقع "أكروبوليس" الشهير في أثينا خلال ساعات فترة الظهيرة لحماية السياح والعاملين من أشعة الشمس الحارقة.

وأفادت وزارة الثقافة اليونانية بأن قرار الإغلاق سيتم تطبيقه من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الساعة الخامسة مساء.

كما اتخذت وزارة العمل إجراءات في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، وفرضت حظرا على الأعمال التي تطلب بذل مجهود بدني في الأماكن المفتوحة بالمناطق التي تتأثر بالحرارة بشدة خلال الفترة بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والخامسة عصرا. ويشمل ذلك ممارسة الأنشطة في مواقع البناء أو الزراعة.

وتواجه الشركات التي لا تلتزم باللوائح، دفع غرامات تصل قيمتها إلى 2000 يورو "2348 دولارا أمريكيا" عن كل موظف متأثر.

ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى يوم غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية بحلول بعد غد الخميس.