استشهاد 41 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

استشهد 41 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدتان لقوا حتفهم بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مذبح بالميرا في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأضافت، أن "12 مواطنًا، بينهم 6 أسرى محررين من صفقة وفاء الأحرار"، التي نفذت في عام 2011، ارتقوا وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين في مخيم سنابل غربي المستشفى الكويتي بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع".

وأشارت إلى "استشهاد 9 مواطنين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين في مخيم سنابل غربي المستشفى الكويتي بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع".

ولفتت الوكالة، إلى أن "مواطنين استشهدا وآخرين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حلو الشرقية التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع"، وأشارت إلى "استشهاد مواطنً إثر قصف جوي إسرائيلي في مدينة دير البلح".

كما كشفت عن استشهاد 7 مواطنين في غزة وجنوبي القطاع.