تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت «الأرصاد» -في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس- إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

بورسعيد 23 29

الإسكندرية 21 28

شرم الشيخ 27 36

أسوان 27 42

كاترين 16 31

الإسماعيلية 21 33