 معهد جوته الإسكندرية ينظم يوم الفتيات تزامنا مع يومهن العالمي - بوابة الشروق
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معهد جوته الإسكندرية ينظم يوم الفتيات تزامنا مع يومهن العالمي

هدى الساعاتي
نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 11:05 م | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 11:05 م

نظم معهد جوته بالإسكندرية فعالية تحت مسمى يوم الفتيات، مساء اليوم الخميس، الذي يأتي متزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة.

وقالت مدير المعهد بالإسكندرية تيكلا فورش امبيارا، إن الهدف من الفاعلية هو تعليم الطالبات المزيد حول فرص العمل المختلفة في مجالات الإدارة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأضافت أن هذا اليوم يتم من خلال مشاركة طالبات المدارس في سن السادسة عشر وقيامهم بجولات في بعض الشركات العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والإدارة أو القيادة بهدف التوجيه المهني، مشيرة إلى أن الهدف من اليوم هو تمكين الفتيات في العديد من المجالات خاصة التقنية.


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