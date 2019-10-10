أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن بلاده لم تقم يوما بالاعتداء على إسرائيل، وأن لبنان ليست لديه أي نية في شن حرب ضد أي طرف، غير أنه متمسك بحقه في الدفاع عن نفسه في حال وقوع أي اعتداء ضده.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني، اليوم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روز ماري دي كارلو، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، والقائد العام لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول.

وأشار الوزير بو صعب إلى أن الاعتداء الذي نفذته إسرائيل مؤخرا على ضاحية بيروت الجنوبية بواسطة طائرتي استطلاع من دون طيار، يمثل الخرق الأخطر لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006) .

وشدد على ضرورة العمل على الانتهاء من موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لا سيما لما للأمر من انعكاسات اقتصادية إيجابية، منوها في هذا الصدد بعمل قوات اليونيفيل في جنوبي لبنان وما تبذله من جهود لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى طول الخط الأزرق (الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000 ).