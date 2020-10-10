منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ترحب بوقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ

رحبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في النزاع حول إقليم ناجورنو كاراباخ، وذلك لاعتبارات إنسانية.

وقال الرئيس الدوري للمنظمة ورئيس الوزراء الألباني ووزير أوروبا والشؤون الخارجية إيدي راما - في تصريح نقله بيان للمنظمة اليوم /السبت/ - "نحن بحاجة إلى الاستقرار على الأرض وفي العملية التي يقودها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك".

وأضاف أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو بين عشية وضحاها بين أرمينيا وأذربيجان يضعنا على الطريق نحو استئناف المفاوضات الجوهرية بالشكل المتفق عليه، مشيرا إلى أن تزايد الخسائر البشرية في القتال كان مصدر قلق للجميع، موضحا أنه في هذا الصدد، فإن توقف إطلاق النار لتبادل أسرى الحرب ومعتقلين آخرين ورفات القتلى في الأعمال العدائية يعد خطوة مهمة".

ورحب إيدي راما بدور روسيا في عقد المحادثات التي عقدت بالتزامن مع حضور الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.