انطلاق منافسات الدور الرئيسي لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات الدور الرئيسي "دور الـ32" من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة والمقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

وتقام اليوم اللقاءات الإقصائية في منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وأقيم أمس الثلاثاء حفل افتتاح البطولة إضافة إلى إقامة لقاءات الدور التمهيدي من البطولة الدولية والتي تشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

وتشارك في البطولة 28 دولة وهم: "الجزائر – كندا – كرواتيا – قبرص – التشيك – إنجلترا – فرنسا – المجر – الهند – إيطاليا – لوكسمبورج – ماليزيا – موريشيوس – ميانمار – هولندا – باكستان – بولندا – البرتغال – المملكة العربية السعودية – سنغافورة – سلوفاكيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تركيا – الإمارات العربية المتحدة – أوغندا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكانت النائبة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري قد أعلنت عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".