والد جندي إسرائيلي كان ضمن المحتجزين: حماس سمحت لابني بالصلاة 3 مرات يوميا

• والد ماتان انجرست قال إن الحركة كانت تعطي ابنه المفرج عنه كتاب "سيدور" للصلاة منه

كشف والد جندي إسرائيلي أطلقت "حماس" سراحه أن الحركة سمحت له بالصلاة ثلاث مرات يوميا، بحسب إعلام عبري الأربعاء.

وجرى إطلاق الجندي ماتان انجرست ضمن اتفاق بين "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة بدأ سريانه ظهر الجمعة الماضية.

وقال والده لهيئة البث العبرية الرسمية: "كان يصلي ثلاث مرات يوميا من خلال سيدور" (كتاب صلوات يهودية).

وأضاف أن ماتان "كان يطلبه (الكتاب) من خاطفيه، ويتلقاه من مسؤول كبير في حماس".

وعن وضع ابنه تابع: "لا يصدق أنه يستطيع شرب الماء والاختيار من بين الوفرة (من الأطباق) على الطاولة".

وأردف: "ليس لديهم أي شيء هناك (في غزة).. مر بالجحيم، وهو بخير بشكل عام ويزداد قوة".

وفرضت إسرائيل حصارا مميتا على غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني حرمتهم من الغذاء والأدوية، متجاهلة حياة أسراها.

ومرارا أكدت "حماس" أنها تبذل أقصى جهودها للحفاظ على أرواح الأسرى، وحذرت من أن القصف الإسرائيلي الدموي والعشوائي يهدد حياتهم.

ما منحته الحركة من حرية دينية للجندي الأسير يتناقض تماما مع جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

ومنذ الاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 8، وتقول إنها تحتاج وقتا لإخراج جثامين الأسرى العشرين المتبقية.

في المقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر 2023.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.