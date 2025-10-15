 ضمن تنمية رأس الحكمة الجديدة.. الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة في التجمعات البديلة بمنطقة شمس الحكمة - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 1:19 م القاهرة
ضمن تنمية رأس الحكمة الجديدة.. الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة في التجمعات البديلة بمنطقة شمس الحكمة


نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 1:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 1:10 م

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ أعمال الكهرباء والإنارة بمناطق التجمعات السكنية البديلة بالكامل بمنطقة "شمس الحكمة" ضمن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية اللازمة لتلك الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير بيئة معيشية آمنة ومتكاملة للسكان.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الملاحظات المتبقية في الأعمال التنفيذية والالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة الفنية في جميع مراحل التنفيذ للمشروعات، والعمل على استكمال باقي المشروعات في أسرع وقت ممكن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

