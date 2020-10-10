وجهت وزارة الصحة والسكان، في اليوم العالمي للصحة النفسية، عدة نصائح لتعزيز الصحة النفسية.
وجاءت أهم هذه النصائح في:
- تجنب تحديد هوية أي شخص عن طريق نسبته إلى فيروس كورونا، وعدم وصمه، ودعمه ليتعافى سريعا من الإصابة.
- الابتعاد عن مشاهدة أو قراءة أو سماع أخبار عن فيروس كورونا التي تسبب القلق والتوتر، وسماع المعلومة من مصادرها الموثوقة.
- دعم ومساندة الأشخاص المصابين؛ لأن ذلك يحسن من نفسيتهم ويساعدهم على التعافي.
- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام؛ لأنها تحسن من الحالة النفسية للشخص وتقوي المناعة.
وخصصت وزارة الصحة خطين للتواصل مع الأطباء النفسيين في حالة الحاجة لذلك (0220816831 - 08008890700).