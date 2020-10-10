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وجهت وزارة الصحة والسكان، في اليوم العالمي للصحة النفسية، عدة نصائح لتعزيز الصحة النفسية.

وجاءت أهم هذه النصائح في:

- تجنب تحديد هوية أي شخص عن طريق نسبته إلى فيروس كورونا، وعدم وصمه، ودعمه ليتعافى سريعا من الإصابة.

- الابتعاد عن مشاهدة أو قراءة أو سماع أخبار عن فيروس كورونا التي تسبب القلق والتوتر، وسماع المعلومة من مصادرها الموثوقة.

- دعم ومساندة الأشخاص المصابين؛ لأن ذلك يحسن من نفسيتهم ويساعدهم على التعافي.

- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام؛ لأنها تحسن من الحالة النفسية للشخص وتقوي المناعة.

وخصصت وزارة الصحة خطين للتواصل مع الأطباء النفسيين في حالة الحاجة لذلك (0220816831 - 08008890700).