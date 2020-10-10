 ابعدوا عن الأخبار.. الصحة توجه عدة نصائح لتعزيز الصحة النفسية - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 2:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

ابعدوا عن الأخبار.. الصحة توجه عدة نصائح لتعزيز الصحة النفسية

منى زيدان
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 2:17 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 2:17 م

وجهت وزارة الصحة والسكان، في اليوم العالمي للصحة النفسية، عدة نصائح لتعزيز الصحة النفسية.

وجاءت أهم هذه النصائح في:

- تجنب تحديد هوية أي شخص عن طريق نسبته إلى فيروس كورونا، وعدم وصمه، ودعمه ليتعافى سريعا من الإصابة.

- الابتعاد عن مشاهدة أو قراءة أو سماع أخبار عن فيروس كورونا التي تسبب القلق والتوتر، وسماع المعلومة من مصادرها الموثوقة.

- دعم ومساندة الأشخاص المصابين؛ لأن ذلك يحسن من نفسيتهم ويساعدهم على التعافي.

- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام؛ لأنها تحسن من الحالة النفسية للشخص وتقوي المناعة.

وخصصت وزارة الصحة خطين للتواصل مع الأطباء النفسيين في حالة الحاجة لذلك (0220816831 - 08008890700).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك