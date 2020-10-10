 الصليب الأحمر اللبناني: سقوط قتيل وإصابة شخصين إثر انفجار بالأشرفية - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 9:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الصليب الأحمر اللبناني: سقوط قتيل وإصابة شخصين إثر انفجار بالأشرفية

بيروت - د ب أ:
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:36 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:36 ص

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر في لبنان جورج كتانة، اليوم السبت، عن سقوط قتيل وإصابة شخصين جراء انفجار قارورة غاز في الأشرفية شرقي بيروت.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن دوي انفجار قارورة غاز في أحد المباني بالأشرفية تسبّب في أضرار جسيمة.

ووفق الصحيفة، حضرت على الفور فرق الإسعاف والدفاع المدني، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً حول المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

وكان 4 قتلى وعدد من الجرحى سقطوا جراء انفجار خزان وقود وقع مساء أمس الجمعة في أحد المباني في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك