الصليب الأحمر اللبناني: سقوط قتيل وإصابة شخصين إثر انفجار بالأشرفية

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر في لبنان جورج كتانة، اليوم السبت، عن سقوط قتيل وإصابة شخصين جراء انفجار قارورة غاز في الأشرفية شرقي بيروت.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن دوي انفجار قارورة غاز في أحد المباني بالأشرفية تسبّب في أضرار جسيمة.

ووفق الصحيفة، حضرت على الفور فرق الإسعاف والدفاع المدني، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً حول المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

وكان 4 قتلى وعدد من الجرحى سقطوا جراء انفجار خزان وقود وقع مساء أمس الجمعة في أحد المباني في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.