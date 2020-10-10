 دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين أرمينيا وأذربيجان - بوابة الشروق
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دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين أرمينيا وأذربيجان

هديل هلال
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:54 ص

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم السبت.

وبعد أكثر من 10 ساعات من محادثات السلام في موسكو أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني، أعلن لافروف، صباح اليوم السبت، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في نزاعهما حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الدولتين ستستغلان وقف إطلاق النار لتبادل الأسرى واستعادة القتلى، وأن محادثات السلام سوف تستمر تحت رعاية ما يسمى بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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