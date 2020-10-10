الأردن يسجل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23 ألفًا و998 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى تسجيل 15 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 181.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 139 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجراء 12 ألفًا و280 فحصًا مخبريًا؛ ليصل العدد الإجمالي للفحوصات إلى 1399752.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.