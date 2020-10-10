عبد القادر سعيد يتوج بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية 

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توج الفارس المصري عبد القادر سعيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية التي أقيمت في فرنسا.

وحصد عبد القادر الميدالية الذهبية بعد أن حقق ارتفاع 1.45 مترا متفوقا على العديد من الأبطال العالميين والأولمبيين المشاركين في البطولة.

ويعد عبد القادر من العناصر الأساسية لمنتخب مصر للفروسية ومن الفرسان الذين يدعمهم الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة هشام حطب، وينظم له العديد من المعسكرات التدريبية فى أوروبا للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وتأهل عبد القادر سعيد لأولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب لمنتخب الفروسية منذ 60 عاما، حيث حقق المنتخب المركز الأول في تصفيات شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المغرب عام 2019.

كما توج الفارس المصري بالمركز الثاني لبطولة دوري بطل الأبطال التى أقيمت فى المكسيك خلال الفترة من 11 حتى 14 أبريل عام 2019.

بينما حصل على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط في يونيو عام 2018.