سوريا: استنفار جميع الوزارات والجهات التابعة لها لإخماد الحرائق

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، استنفار جميع الوزارات والجهات التابعة لها؛ لإخماد الحرائق المندلعة بشكل واسع في الأراضي الزراعية.

وأشار عرنوس، أن المجلس سيعمل على إخماد الحرائق بالتعاون مع المجتمع المحلي والاتحادات، وبمؤازرة من قوات الجيش العربي السوري، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء السورية «سانا» في خبر عاجل لها، مساء السبت.

ونشبت مجموعة واسعة من الحرائق في محافظات سورية، أتت على مساحة كبيرة من المزروعات والمحميات الطبيعية ووصلت في بعض مناطق محافظة اللاذقية، إلى بعض المباني التابعة لحكومة النظام، بعدما عجزت طواقم الإطفاء عن إخمادها.

واندلعت النيران التي عادة ما تنشب في هذا الوقت من السنة، نظراً لقوة حركة الرياح والجفاف الذي يعم المنطقة، في مناطق في محافظات طرطوس وحمص والسويداء واللاذقية.