الخطوط الجوية الباكستانية توسع نطاق رحلاتها الجوية إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي

قررت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية توسيع نطاق رحلاتها الجوية إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الباكستانية، وفق ما أوردته صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد، إنه مع الأخذ في الاعتبار رفع حكومة المملكة المتحدة مؤخرا للقيود المفروضة على المسافرين الباكستانيين، التمست الخطوط الجوية الباكستانية عروضا من شركات الطائرات لتعزيز عمليات رحلاتها إلى بريطانيا وأوروبا.

ووفقًا للخطوط الجوية الدولية الباكستانية، من المقرر تشغيل رحلات الطيران المستأجرة إلى لندن ومانشستر وبرمنجهام وباريس وميلانو من إسلام آباد ولاهور.

كانت المملكة المتحدة قد أنهت أمس الأول قيود الحجر الصحي على المسافرين الوافدين من باكستان إلى البلاد شريطة تلقيهم لقاحا معتمدا من المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن المسافرين الذين تلقوا لقاح فايزر واسترازينيكا وموديرنا معفون من العزل الذاتي بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة من باكستان.

ومع ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عدم السماح بدخول أي مسافرين تلقوا اللقاح الصيني.