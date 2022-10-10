ميرفت أمين مع دنيا سمير غانم في كواليس «آنستونا»

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة تجمعها بالفنانة ميرفت أمين من داخل كواليس مسرحيتها الجديدة «آنستونا».

وتستعد الفنانة دنيا سمير غانم، للوقوف على خشبة المسرح، وتقدم مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "آنستونا"، وهي من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، حيث تعرض المسرحية على خشبة مسرح أوبرا هاوس، بمدينة 6 أكتوبر، ويبدأ عرضها يوم 20 أكتوبر المقبل.

ومن المرجح أن تعرض المسرحية لمدة أسبوع واحد فقط، وبعدها سيفكر أبطال العمل في عرضها بأحد مسارح مصر، وتجسد دنيا خلال أحداث المسرحية دور فتاة فقيرة تعيش في حارة شعبية، وهي مطربة تحلم بالشهرة، وتتمنى أن تحترف الغناء، ويلعب الفنان سامي مغاوري دور والدها، وهو رجل يعمل في الحارة ويتزوج من فتاة شابة في عمر ابنته.

وتحتوي مسرحية «آنستونا» على 5 استعراضات تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة، وكتب الكلمات أيمن بهجت قمر، ولحنها عمرو مصطفى، ويشارك معها في البطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالعزيز، ومجموعة من طلاب مركز الإبداع، وإنتاج أحمد السبكي.