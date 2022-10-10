بدأت معالم التغير الجذري تبدو بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري وضع اللمسات الأخيرة بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر المناخ، وجرى الانتهاء من تطوير أكثر من 15 ميدان رئيسي وفرعي، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتضمنت أعمال مسطحات خضراء، وأحواض زهور، وأعمال فنية، وأعمال إنارة ليلية، ونافورات مائية، وسواري أعلام لتتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة.

وأكد فودة التوسع في أعمال الزراعات، ونشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر، الأعمال التجميلية بكافة أنحاء المدينة، وإنشاء جداريات الهوية البصرية، وأحواض الزهور، والتوسع في أعمال زراعة الجزر الوسطى بجانبي الطرق بالمدينة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، منها أعمال تطوير أيقونة السلام، وميدان السلام، وسواري الأعمال الخاصة بأعلام الدول المشاركة في مؤتمر المناخ، وأعمال تطوير طريق السلام، بحضور اللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات، وعددًا من القيادات التنفيذية للمدينة، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير طريق السلام، تتضمن التوسعة، والرصف، وأعمال الإنترلوك، والمشايات، والإضاءة، وأعمال التجميل، إضافة إلى الممشى السياحى بطول 6 كيلومترات على الجانبين، مؤكدًا أنه من المقرر الانتهاء من جميع تلك الأعمال منتصف الشهر الجاري.