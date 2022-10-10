المؤبد لشقيقين متهمين بحيازة أسلحة نارية والعنف ضد مواطن بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، واستعراض القوة والعنف ضد مواطن وإحداث إصابته، بدائرة مركز العسيرات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري بدائرة مركز العسيرات، عندما وجهت النيابة لكل من "خ. ع"، وشقيقه "ع. غ"، تهمة إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، واستعراض القوة والعنف ضد المجني عليه "ي. ف"، 23 عاما، عامل، وإحداث إصابته بطلق ناري.

وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.