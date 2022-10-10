عبرت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن امتنانها بحب ودعم الجمهور لها في مختلف المواقف.



وقالت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تُقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة "dmc": "أنا محظوظة بكم حب من الجمهور محدش شافه ولا لاعب كرة ولا ممثل".



وأضافت: "الجمهور مدلعني جدا.. مكنتش فاكرة إن الناس مسؤولة عني .. حب الجمهور معناها رضا ربنا عليا.. من غير حب الجمهور مكنتش أقدر أرجع أقف على رجلي تاني".



وتابعت: "رجعت لحياة شيرين بتاعة زمان.. كل حاجة بحبها باخد منها حتة .. والحمد لله شعري طول".



وفي وقت سابق من الاثنين، أصدر محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا، أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.



وقال المحامي في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام لحسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنها قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة.



وأضاف أن حبيب رد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.