 مسؤولون: مدن أوكرانية تتعرض لهجوم روسي - بوابة الشروق
الإثنين 10 أكتوبر 2022 12:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

مسؤولون: مدن أوكرانية تتعرض لهجوم روسي

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 11:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 11:39 ص

أطلقت السلطات تحذيرا من هجوم جوي، يحث الأوكرانيين على الاحتماء في أماكن آمنة في جميع أنحاء أوكرانيا، عقب وقوع هجمات صاروخية في عدة مدن صباح اليوم الإثنين.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد، أعلن الحاكم فالينتين ريزنشينكو وقوع عدد من القتلى والمصابين بعد الهجمات حول مدينة دنيبرو الصناعية.

وناشد الحاكم سكان المنطقة التوجه للملاجئ للحماية من القنابل، كما كتب في تطبيق تيلجرام أن بلدتي نيكوبول ومارهانتس تتعرضان أيضا لهجوم.

فيما أعلنت السلطات في مدينتي لفيف وخميلنيتسكي في الغرب وزهيتومير في الشمال وقوع هجمات صاروخية.، كما استهدف الهجوم العاصمة كييف.

وأعلنت السلطات عن تسجيل أربع حالات وفاة نتيجة هجوم صاروخي في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا في منطقة دونيتسك.

وفي لفيف، انقطع التيار الكهرباء في عدة مناطق، وفقا لما قاله العمدة اندري سادوفي بعد سماع دوي عدة انفجارات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك