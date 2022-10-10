مسؤولون: مدن أوكرانية تتعرض لهجوم روسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت السلطات تحذيرا من هجوم جوي، يحث الأوكرانيين على الاحتماء في أماكن آمنة في جميع أنحاء أوكرانيا، عقب وقوع هجمات صاروخية في عدة مدن صباح اليوم الإثنين.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد، أعلن الحاكم فالينتين ريزنشينكو وقوع عدد من القتلى والمصابين بعد الهجمات حول مدينة دنيبرو الصناعية.

وناشد الحاكم سكان المنطقة التوجه للملاجئ للحماية من القنابل، كما كتب في تطبيق تيلجرام أن بلدتي نيكوبول ومارهانتس تتعرضان أيضا لهجوم.

فيما أعلنت السلطات في مدينتي لفيف وخميلنيتسكي في الغرب وزهيتومير في الشمال وقوع هجمات صاروخية.، كما استهدف الهجوم العاصمة كييف.

وأعلنت السلطات عن تسجيل أربع حالات وفاة نتيجة هجوم صاروخي في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا في منطقة دونيتسك.

وفي لفيف، انقطع التيار الكهرباء في عدة مناطق، وفقا لما قاله العمدة اندري سادوفي بعد سماع دوي عدة انفجارات.