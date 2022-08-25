مسؤول أوكراني: مقتل 8 وإصابة 24 في قصف روسي لوسط كييف

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قال مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني روستيسلاف سميرنوف اليوم الاثنين على فيسبوك إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرون في ضربة صاروخية نفذتها روسيا على منطقة شيفشينكيفسكي بوسط العاصمة كييف.

ووفقا لوكالة أوكرينفورم الأوكرانية للأنباء، كتب سميرنوف قائلا: "كييف، عند الساعة 8.45 صباحا، قتل 8 أشخاص وأصيب 24 في قصف روسي على منطقة شيفشينكيفسكي بالعاصمة، 6 سيارات شبت بها النيران، ولحقت أضرار بأكثر من 15 سيارة".

وقالت الوكالة، إن ثلاثين من عمال الإنقاذ وست وحدات معدات من هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية تعمل في موقع الحادث.

وكانت سلسلة من التفجيرات قد هزت مدينة كييف صباح اليوم الإثنين.