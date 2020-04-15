الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل قوة دولية للتدخل في هايتي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، يوم الأحد ، إلى نشر قوات مسلحة في هايتي وسط "تدهور أمني كبير" في الدولة الكاريبية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان"يحث [جوتيريش] المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن [التابع للأمم المتحدة]، على الوضع في الاعتبار على وجه السرعة الطلب من حكومة هايتي بنشر فوري لقوة مسلحة دولية متخصصة لمعالجة الأزمة الإنسانية".

وتابع دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة "قدم إلى مجلس الأمن يوم الأحد رسالة تتضمن خيارات لتعزيز الدعم الأمني ​​لهايتي".

وفي رسالة داخلية تم تقديمها إلى أقوى هيئة أممية يوم السبت واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال جوتيريش إنه يمكن لدولة أو أكثر من الدول الأعضاء أن تتعاون مع الحكومة الهايتية لنشر قوة رد سريع وعلى وجه السرعة لدعم الشرطة الهايتية.

وكان رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري قد طلب مؤخرا من المجتمع الدولي "قوة مسلحة متخصصة" للمساعدة.

يشار إلى أن الوضع خطير بشكل واضح في الوقت الحالي حيث تسيطر العصابات على مرافق ذات أهمية استراتيجية مثل محطة وقود فارو في بورت أو برنس.

ونتيجة لذلك، توقفت الخدمات الحيوية اللازمة لمنع الانتشار السريع للكوليرا. وحذر جوتيريش من انتشار المرض كوباء.

وتعتبر هايتي أفقر دولة في الأمريكتين. وفي عام 2021، شهدت زلزالا كبيرا واغتيال رئيسها. في غضون ذلك، استمر اقتتال العصابات في منطقة بورت أو برنس الكبرى منذ أكثر من عام، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني ​​الصعب بالفعل وتسبب في شلل العاصمة جزئيا.