ألمانيا: لجنة خبراء توصي بدعم عملاء الغاز ووضع أسعار محددة

لتخفيف الأعباء عن عملاء الغاز في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، تعتزم لجنة خبراء تقديم مقترح للحكومة الألمانية اليوم الاثنين لكبح أسعار الغاز على مراحل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم من مصادر في اللجنة التي شكلتها الحكومة أن اللجنة تقترح تقديم دعم لعملاء الغاز لمرة واحدة بقيمة مبلغ فاتورة شهرية واحدة هذا العام.

كما توصي اللجنة بوضع شرائح استهلاك بأسعار محددة لقطاع الأعمال والمستهلكين العام المقبل.

وأعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا مؤخرا عن "درع دفاعي" يصل إلى 200 مليار يورو لدعم المستهلكين والشركات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ويمكن لكبح أسعار الغاز أن يضع حدا لأسعار جزء من الاستهلاك على الأقل بطريقة لا تزيد الأعباء على الأسر والشركات.