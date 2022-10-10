محافظ مطروح: 16 ألف سائح أوروبي زاروا المحافظة خلال 4 أشهر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ختام الموسم السياحي لطائرات الشارتر القادمة لمطار مرسى مطروح الدولي خلال موسم الصيف السياحي هذا العام بإجمالي 93 رحلة طيران شارتر.



ووصل على متن الطائرات الشارتر 15776 سائحًا حققوا 110432 ليلة سياحية منذ 31 مايو حتى نهاية الموسم السياحي في 4 أكتوبر الجاري.



وشهدت محافظة مطروح، خلالها حالة من الرواج السياحي الكبير، وزيادة النشاط السياحي للسياحة الخارجية والداخلية هذا العام، نظرا لما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية، وكذلك السياحة العلاجية بسيوة، وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها.



وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أن رحلات طيران الشارتر حملت على متنها عدد من جنسيات عديدة ومختلفة (إيطالية وبولندية، ورومانية وتشيكية)، وكان الترحيب بهم مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.