أجرت كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، مناورات ثلاثية لتنفيذ الحظر البحري في المياه الواقعة جنوب شبه الجزيرة الكورية هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حسبما أفادت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وسط جهود لتعزيز التنسيق الأمني ضد التهديدات الكورية المالية.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن المناورات التي تستمر يومين، والتي بدأت أمس الاثنين، في المياه الدولية جنوب شرق جزيرة جيجو الجنوبية مع تدريبات على مكافحة القرصنة، جاءت بعد اتفاق وزراء دفاع الدول الثلاث على استئناف التدريبات الثلاثية خلال اجتماعهم في سنغافورة في يونيو الماضي.

يشار إلى أن آخر مرة أجرت فيها الدول الثلاث مناورات على تنفيذ الحظر البحري، ركزت على اعتراض سفن التهريب المشتبه بها، كانت في عام 2016 ومناورات مكافحة القرصنة في عام 2017.

وقالت البحرية الكورية، إن المناورات الأخيرة، شهدت مشاركة المدمرة الكورية الجنوبية المجهزة بنظام إيجيس "يولجوك يي آي"، وحاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان"، والمروحية المدمرة اليابانية "جيه إس هيوجا".

وأضافت البحرية، في بيان لها، أن المناورات "عززت قدرات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على الردع والتصدي للتهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية مؤخرا، وركزت على تحسين القدرات العملياتية البحرية الثلاثية للرد على تهديدات الأمن البحري وإقامة نظام دولي قائم على القواعد".

وقبل التدريبات، عقدت الدول الثلاث أمس الأول الأحد، محادثات بين كبار قادتها البحريين على متن حاملة الطائرات الأمريكية؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز سبل الرد الثلاثي على التهديدات الكورية الشمالية والتعاون الأمني البحري.

وحضر الاجتماع قائد الأسطول الكوري الجنوبي نائب الأدميرال كيم ميونج-سو، وقائد الأسطول السابع الأمريكي نائب الأدميرال كارل توماس، وقائد أسطول الدفاع الذاتي الياباني نائب الأدميرال أكيرا سايتو.