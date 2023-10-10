مستشفى سوهاج الجامعي تنجح في إنهاء 95%؜ من قوائم الانتظار

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن المستشفى الجامعي نجحت في إنهاء حالات قوائم الانتظار بنسبة إنجاز 95%؜.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة بإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، والتي تقدم جميع خدماتها بالمجان للمرضى، وذلك لتخفيف المعاناة على غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وقال "النعماني"، منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير 2019، وحتي اليوم تمكنت المستشفى الجامعي من إجراء 6871 عملية جراحية، وباقي 334 حالة فقط بنسبة 4.62٪؜.

وتم الانتهاء من عمليات زراعة الكلى بنسبة 100%، تليها القسطرة القلبية بنسبه 98.24%، ثم زراعة القوقعة 98.14%، بينما كانت نسبة الإنجاز بجراحة العظام 80.16%، تليها جراحة الأورام 83.92%.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى الجامعي استطاعت الوصول إلى مستوى متقدم بالمقارنة مع باقي المستشفيات منذ بدء المبادرة، حيث تم إجراء العمليات الجراحية وإنهاء قوائم الانتظار، وذلك في 8 تخصصات طبية مختلفة وهي زراعة القوقعة، وجراحة العيون، وجراحة العظام، وجراحه المخ والأعصاب، القسطرة القلبية، زراعة كلى، والقلب مفتوح، وجراحات الأورام.

وذكر الدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تم تكثيف الجهود داخل المستشفى الجامعي للقضاء على قوائم الانتظار، حيث أجرت المستشفى منذ انطلاق المبادرة في عام 2019، وحتى نهاية عام 2021، عدد 4609 عمليات جراحية، بينما أجرت عدد 2262 عملية جراحية منذ بداية عام 2022 حتى الآن.